Bologna vs Fiorentina ventunesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Bologna e Fiorentina si affrontano nella ventunesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita, valida per il campionato italiano, vede i rossoblù determinati a risalire la classifica e tornare in zona Europa, mentre i viola cercano punti importanti per mantenere la categoria. Di seguito le probabili formazioni e le informazioni su come seguire l’incontro.

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252025. Il derby dell’Appennino mette di fronte i rossoblù, che vogliono tornare in zona Europa, e i viola, che sono tornati in corsa per la salvezza. Bologna vs Fiorentina si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei si presentano con piccoli segnali di ripresa dopo la crisi, avendo vinto nel recupero contro il Verona. Una boccata d’ossigeno per la squadra di Italiano, che nelle sette giornate precedenti aveva ottenuto tre pareggi e quattro sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

