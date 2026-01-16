Bologna-Fiorentina | arbitrerà Doveri Mentre a Di Bello toccherà Udinese-Inter

Domenica 18 gennaio 2026, Daniele Doveri di Roma sarà l’arbitro di Bologna-Fiorentina, partita valida per la Serie A. Contestualmente, a Di Bello toccherà dirigere Udinese-Inter. Entrambi gli incontri rientrano nel calendario settimanale del massimo campionato italiano, con Doveri chiamato a gestire un derby dell’Appennino. La direzione delle gare sarà fondamentale per garantire il corretto svolgimento delle rispettive sfide.

Toccherà a Daniele Doveri di Roma dirigere Bologna-Fiorentina, derby dell'Appennino, domenica 18 gennaio 2026. Mentre sarà Marco Di Bello a dirigere Udinese-Inter, gara valida per la 21esima giornata di Serie A e in programma sabato alle 15 al Bluenergy Stadium. Con il fischietto della sezione di Brindisi, ci saranno gli assistenti Bercigli e Zingarelli, il quarto ufficiale di gara Feliciani e gli arbitri Var Mazzoleni e La Penna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

