Bologna buone notizie per Cambiaghi | il Giudice sportivo accoglie il ricorso dei rossoblù

Il Giudice sportivo ha accolto il ricorso del Bologna, permettendo a Nicolò Cambiaghi di essere disponibile per la partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15 al Dall’Ara. La decisione rappresenta una buona notizia per i rossoblù, che potranno contare nuovamente sulle sue qualità in vista di questa importante sfida di campionato.

Bologna, 16 gennaio 2026 – Nicolò Cambiaghi sarò arruolabile per Bologna-Fiorentina in programma domenica alle ore 15 al Dall’Ara. E’ stato infatti accolto il ricordo della società contro i due turni di squalifica inflitti all’esterno offensivo rossoblù in seguito al cartellino rosso rimediato nella sfida con il Como dello scorso 10 gennaio. Il Giudice Sportivo ha così ridotto ad una sola giornata la squalifica per il giocatore, peraltro già scontata ieri nella gara vinta contro l’Hellas Verona (recupero del turno saltato in occasione della Supercoppa Italiana). “La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha accolto il reclamo di Nicolò Cambiaghi, riducendo da due a una giornata di gara la squalifica inflitta dopo l’espulsione di Como” si legge nella nota diffusa dal club di Saputo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

