Bologna arrestati quattro trafficanti di cocaina | droga importata dalla Spagna

La Polizia di Bologna ha arrestato quattro individui, tra i 22 e i 39 anni, sospettati di un traffico internazionale di cocaina proveniente dalla Spagna. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella regione, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato quattro persone, di età compresa tra 22 e 39 anni, gravemente indiziate di traffico internazionale di droga. Gli investigatori hanno accertato che il gruppo aveva organizzato tre importazioni di cocaina dalla Spagna, ciascuna del peso di circa 1,5 kg, trasportata in Italia attraverso un sistema coordinato di staffette e corrieri pagati. Secondo le indagini, uno dei membri, domiciliato a Barcellona, curava i contatti e lo stupefacente, mentre i tre complici residenti in Italia si recavano in Spagna per ritirare la droga. I viaggi avvenivano in due auto: una con funzione di staffetta e l’altra destinata al ritiro della cocaina, con corrieri pagati circa 1000 euro a trasporto per assumersi il rischio del viaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

