Blush viso occhi e labbra | anche dopo i 60 anni per un look monocromatico

I nuovi blush inverno 2026 si affermano come elementi versatili per il trucco, adatti anche dopo i 60 anni. Non più solo per le guance, ma anche per occhi e labbra, contribuiscono a creare un look monocromatico naturale e raffinato. La loro applicazione consente di valorizzare il volto con semplicità, offrendo una soluzione elegante e pratica per chi desidera un make-up sobrio e di effetto.

I nuovi blush inverno 2026 non sono solo l’alleato perfetto per un tocco di colore sulle guance. Questi, infatti, diventano i veri – e talvolta persino gli unici – protagonisti del make up. Le novità blush parlano chiaro! Texture intelligenti, formule ibride e colori modulabili, testati anche su palpebre e labbra, rendono i fard di ultima generazione perfetti per creare quel trucco monocromatico che ha spopolato sulle passerelle della primavera estate 2026: dal fashion show di Leonard Paris, dove uno stesso fucsia ha acceso contemporaneamente sguardo, zigomi e pomette, fino alla sfilata PE 2026 di Weinsanto che ha dimostrato come il make up monocromatico sia perfetto anche dopo i 60 anni, su modelle con le chiome silver. 🔗 Leggi su Amica.it

