Blue Monday 2026 | quest’anno il giorno più triste è il 19 gennaio
Il Blue Monday 2026 cadrà il 19 gennaio, considerato il giorno più triste dell’anno. Una giornata che spesso coincide con il ritorno alla routine, giornate fredde e il desiderio di vacanze ormai lontane. Per molti, può rappresentare una fase di riflessione o di stanchezza post-festiva. Conoscere questa data può aiutare a riconoscere e affrontare i piccoli momenti di difficoltà che si presentano all’inizio dell’anno.
Sveglia che suona troppo presto, cielo grigio (speriamo di no a Bari), agenda piena e vacanze lontanissime. Coincidenza? Secondo la tradizione pop, no.Il 19 gennaio 2026 cade nel famigerato Blue Monday, il giorno che da anni viene etichettato come il più triste dell’anno.Ma da dove nasce questa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
