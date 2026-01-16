Blitz nella camera d' albergo | arrestato albanese con quasi 4 chili di droga

Un cittadino albanese è stato arrestato a Parma dopo un blitz nella sua stanza d’albergo, dove sono stati rinvenuti quasi 4 chili di droga. L’uomo, che aveva preso una camera nella struttura ricettiva, non aveva intenti turistici. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo, segnando un’ulteriore operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Aveva preso una camera, all'interno di una struttura ricettiva di Parma. Ma il suo viaggio non era turistico. All'interno della stanza nascondeva infatti quasi 4 chili di hashish.Nella serata di domenica 11 gennaio la polizia, in seguito ad una segnalazione arrivata dal sistema informatico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

