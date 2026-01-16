Stasera a Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, si è parlato della rapina avvenuta a Lonate Pozzolo, provincia di Varese. Il confronto ha toccato temi legati alla percezione della giustizia e alla fiducia nelle istituzioni, evidenziando le diverse opinioni sui comportamenti criminali e sulla gestione delle emergenze. Un approfondimento sulla realtà locale e le sue implicazioni sociali che invita a riflettere con sobrietà e chiarezza.

Scontro ad alta intesità a Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, che questa sera ha dedicato ampio spazio al racconto della rapina di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Il dibattito è acceso sulla posizione della vittima dell'intrusione da parte dei malviventi, che ha colpito con un coltello uno dei ladri durante la collutazione: il tema è quello della legittima difesa, che secondo alcuni non esisterebbe nemmeno in questo caso, perché il malvivente è poi deceduto in ospedale. Eppure, almeno per il momento, la procura sembra voler procedere con la massima cautela e non ha iscritto la vittima della rapina nel registro degli indagati, limitandosi ad aparire un fascicolo per tentata rapina.

© Ilgiornale.it - "Bisogna dire quello che vogliono loro… Ma con gente simile vuoi discutere sui ladri?"

