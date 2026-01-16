Bisogna dire quello che vogliono loro… Ma con gente simile vuoi discutere sui ladri? Il vaffa di Cerno alla sinistra e a Bonifei

Durante la puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4, condotta da Paolo Del Debbio, si è discusso della rapina avvenuta a Lonate Pozzolo, Varese. Tra opinioni contrastanti, il dibattito ha evidenziato tensioni e posizioni divergenti su temi di attualità e sicurezza, offrendo uno sguardo diretto sui confronti politici e sociali che caratterizzano l’argomento.

Scontro ad alta intesità a Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, che questa sera ha dedicato ampio spazio al racconto della rapina di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Il dibattito è acceso sulla posizione della vittima dell'intrusione da parte dei malviventi, che ha colpito con un coltello uno dei ladri durante la collutazione: il tema è quello della legittima difesa, che secondo alcuni non esisterebbe nemmeno in questo caso, perché il malvivente è poi deceduto in ospedale. Eppure, almeno per il momento, la procura sembra voler procedere con la massima cautela e non ha iscritto la vittima della rapina nel registro degli indagati, limitandosi ad aparire un fascicolo per tentata rapina.

