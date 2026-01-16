Biglietti Juve | Allianz Stadium esaurito contro Benfica e Napoli Che risposta dei tifosi e contro la Lazio…

I biglietti per le partite della Juventus all’Allianz Stadium contro Benfica e Napoli sono andati esauriti, dimostrando l’interesse dei tifosi. La risposta della tifoseria si è rivelata molto forte anche in vista della prossima sfida contro la Lazio, confermando l’attaccamento alla squadra e il sostegno continuo. L’affluenza alle partite in casa si conferma un elemento centrale nel percorso stagionale dei bianconeri.

Biglietti Juve: Allianz Stadium tutto esaurito per le sfide casalinghe con Benfica e Napoli. Grande risposta dei tifosi, e contro la Lazio.. La Juventus si prepara a vivere notti magiche, forte di un'arma in più che si rivelerà decisiva per i prossimi impegni stagionali: la passione travolgente della propria gente. L' entusiasmo del popolo bianconero non si ferma e non accenna a diminuire, anzi cresce di intensità proprio nel momento cruciale dell'annata. La conferma numerica arriva direttamente dai dati di vendita: l'Allianz Stadium sarà infatti tutto esaurito per le prossime due grandi sfide casalinghe che attendono la formazione guidata da Luciano Spalletti.

