Bibbiano assalto notturno alla farmacia di via Venturi

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2026, la farmacia Ternelli di via Venturi a Bibbiano è stata oggetto di un tentativo di furto. L’allarme ha segnalato un’intrusione poco dopo l’una, evidenziando ancora una volta come esercizi pubblici della zona siano stati vittima di atti illeciti. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e valutare eventuali danni.

Bibbiano (Reggio Emilia), 16 gennaio 2026 – Ancora un furto in un esercizio pubblico. La scorsa notte, poco dopo l’una, è scattato l’allarme per una intrusione nella farmacia Ternelli di via Venturi a Bibbiano. E’ stato il titolare della farmacia a dare l’allarme, quando è scattato il sistema di sicurezza dell’esercizio commerciale. Sul posto, quando i ladri si erano già allontanati, sono arrivati il farmacista con i carabinieri, appurando che poco prima era stato usato un tombino in metallo per infrangere una vetrata. Una volta all’interno, i malviventi sono riusciti a rubare la cassa automatica blindata, contenente una somma di denaro contante, per un bottino che dovrebbe ammontare ad alcune migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bibbiano, assalto notturno alla farmacia di via Venturi Leggi anche: Piedimonte Matese, assalto notturno alla Bper in via Ferritto: colpo fallito Leggi anche: Pomigliano, assalto notturno alla BNL: fanno esplodere l’ATM ma fuggono a mani vuote Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La piccola Jap Kaur viveva a Corniano, frazione di Bibbiano. Verrà cremata e le sue ceneri portare in India - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.