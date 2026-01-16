Biathlon Hofer promosso all’argento mondiale 2011 | consegnata la medaglia a Ruhpolding

Nel 2011, Lukas Hofer conquistò il secondo posto ai Mondiali di Khanty Mansiysk nel biathlon. Dopo oltre dieci anni, la medaglia d’argento gli è stata ufficialmente consegnata a Ruhpolding, a seguito della squalifica definitiva di Evgeny Ustyugov per doping. Questa decisione rappresenta il riconoscimento ufficiale del risultato ottenuto in quella competizione e un importante capitolo nella carriera dell’atleta italiano.

La Federazione Internazionale del Biathlon (IBU) ha consegnato ufficialmente a Lukas Hofer la medaglia d'argento conquistata nella mass start maschile dei Campionati Mondiali di Khanty Mansiysk 2011. La cerimonia si è svolta a Ruhpolding, sede di una delle tappe più prestigiose del circuito internazionale.

