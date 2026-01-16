Biasin analizza il mercato dell’Inter, sottolineando alcune criticità nella rosa di Cristian Chivu. In particolare, evidenzia la mancanza di una pedina affidabile sulla fascia destra e commenta le prestazioni di Ndoye e Perisic. L’intervento, pubblicato su Cronache di Spogliatoio, offre una panoramica obiettiva sulle potenzialità e le aree di miglioramento della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Biasin interviene a Cronache di Spogliatoio evidenziando le criticità della rosa di Cristian Chivu. L’Inter di Cristian Chivu sta navigando in acque agitate a causa di alcune lacune strutturali e infortuni pesanti. Durante il programma L’ascia raddoppia su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha acceso i riflettori su quelli che definisce i due problemi principali dei nerazzurri. Il primo riguarda l’infermeria: l’assenza di Calhanoglu, fuori per un mese, costringe la squadra ad affrontare sfide decisive di Champions League senza il suo perno fondamentale. Il secondo punto critico è la corsia di destra, dove le soluzioni attuali non sembrano convincere pienamente l’ambiente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin analizza il mercato dell’Inter: «Ai nerazzurri manca una pedina a destra. Su Ndoye e Perisic dico questo…»

