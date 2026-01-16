Biancorossi vincenti in tutte le categorie
Il settore giovanile biancorosso si distingue nel turno di campionato, ottenendo risultati positivi in tutte le categorie. Questi successi testimoniano l’impegno e la crescita delle giovani leve, contribuendo a rafforzare il percorso di sviluppo del club. Una giornata di soddisfazioni che conferma l’importanza del lavoro sul campo e la costanza nel raggiungimento degli obiettivi.
Turno di campionato ricco di soddisfazioni per il settore giovanile biancorosso che porta a casa successi importanti in tutte le categorie. L’ Under 19 (nella foto Deme) apre nel migliore dei modi la seconda fase di campionato, superando Varese 92-90 al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. Una Hotels: Fornasiero, Mainini 2, Carboni 14, Hadzhyiev 8, Manfredotti A. 9, Manfredotti L. 16, Emokhare, Borzacca ne, Abreu 14, Samb 6, Frashni 4, Deme 19. All.: Rossetti. Bene anche l’ Under 17 che prosegue il suo cammino nella seconda fase confermandosi a punteggio pieno grazie al 91-83 contro Fidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
