Biancolino tra emergenza e mercato | Avellino giorni decisivi

L’Avellino si trova ad affrontare un periodo complesso, tra infortuni e questioni di mercato. In un momento decisivo della stagione, la squadra deve gestire diverse assenze importanti, rendendo ancora più difficile mantenere la continuità dei risultati. Questi giorni saranno fondamentali per definire le strategie future e superare le difficoltà legate alla rosa, mentre il club valuta le prossime mosse per rafforzare il gruppo.

Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è pace per l’infermeria dell’ Avellino, che proprio nel momento cruciale della stagione deve fare i conti con un nuovo, pesantissimo stop. Roberto Insigne si ferma di nuovo: quella che sembrava una guarigione ormai conclusa dopo la lesione al soleo di novembre si è trasformata in una preoccupante ricaduta. Il consulto specialistico a Villa Stuart ha confermato che il trequartista non sarà a disposizione per la sfida contro la Carrarese, gettando un’ombra sul suo contributo in questa seconda parte di campionato. L’ora di Tutino e il rebus formazione. Con Insigne ai box, il peso dell’attacco ricade interamente sulle spalle d Tutino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

