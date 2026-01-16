Benfica Gonçalo Oliveira perde la testa | denunciato dopo il match col Porto! La ricostruzione di quanto successo
Dopo il recente match tra Benfica e Porto, Gonçalo Oliveira è stato denunciato a seguito di un episodio che ha suscitato attenzione. La vicenda, ancora oggetto di approfondimento, riguarda comportamenti fuori norma avvenuti al termine della partita. Di seguito, una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto, per chiarire i fatti e le conseguenze legali.
Il “Clássico” del calcio portoghese lascia strascichi velenosi che vanno ben oltre il risultato del campo. Al centro delle polemiche non c’è una decisione arbitrale o un gol contestato, ma il comportamento antisportivo di una giovane promessa delle Águias. Gonçalo Oliveira, promettente difensore centrale classe 2006 del Benfica, è finito nell’occhio del ciclone per un atto di vandalismo compiuto all’interno dello stadio do Dragão. L’episodio è avvenuto durante l’ultimo, vibrante match di Coppa di Portogallo contro il Porto. Oliveira si è reso protagonista di un gesto inqualificabile. Secondo la denuncia presentata dai padroni di casa, il giocatore ha danneggiato tre sedute della panchina riservata agli ospiti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
