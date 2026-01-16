Benfica Gonçalo Oliveira perde la testa | denunciato dopo il match col Porto! La ricostruzione di quanto successo

Dopo il recente match tra Benfica e Porto, Gonçalo Oliveira è stato denunciato a seguito di un episodio che ha suscitato attenzione. La vicenda, ancora oggetto di approfondimento, riguarda comportamenti fuori norma avvenuti al termine della partita. Di seguito, una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto, per chiarire i fatti e le conseguenze legali.

