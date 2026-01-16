Benevento Razzano nuovo assessore al Bilancio Picucci all’Ambiente

Il sindaco Mastella ha annunciato le nuove nomine per le deleghe di Giunta a Benevento. Giovanna Razzano assume l’incarico di assessore al Bilancio, mentre Oberdan Picucci sarà responsabile dell’Ambiente. Le nomine seguono le recenti dimissioni di Serluca e Rosa, e mirano a garantire continuità nella gestione delle deleghe amministrative della città.

Il sindaco Mastella nomina Giovanna Razzano alle Finanze e Oberdan Picucci all’Ambiente dopo le dimissioni di Serluca e Rosa. Le nuove nomine a Palazzo Mosti. Il sindaco Clemente Mastella ha nominato Giovanna Razzano nuovo assessore al Bilancio, Finanze, Tributi e Programmazione economica del Comune di Benevento. La designazione segue le dimissioni di Maria Carmela Serluca, che lascia l’incarico per assumere il prestigioso ruolo di assessore regionale all’Agricoltura. A darne notizia una comunicazione del Comune di Benevento Chi è Giovanna Razzano. Commercialista, con ampia esperienza in contabilità generale, adempimenti fiscali, redazione di bilanci, Razzano è stata revisore contabile presso società per azioni, direttore generale di una SpA di medie dimensioni e presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento, Razzano nuovo assessore al Bilancio, Picucci all’Ambiente Leggi anche: Ok al bilancio preventivo a Empoli, le priorità assessore per assessore Leggi anche: Manovre a Palazzo Mosti, Mastella verso la nomina del nuovo assessore al Bilancio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Benevento, rimpasto in giunta: Razzano nuovo assessore al Bilancio. Picucci all'Ambiente; Benevento, rimpasto in giunta: Razzano nuovo assessore al Bilancio. Picucci all'Ambiente; Benevento. Cambia la Giunta: Razzano assessore al Bilancio, Picucci all’Ambiente; Nicola D’Angelo nuovo Procuratore della Repubblica di Benevento: gli auguri del consigliere regionale Errico. Benevento, rimpasto in giunta: Razzano nuovo assessore al Bilancio. Picucci all'Ambiente - Il sindaco Clemente Mastella, con propri decreti, ha proceduto nella giornata odierna alla nomina di Giovanna Razzano quale nuovo assessore al ... msn.com

Benevento, Mastella ora accelera; ecco il mini rimpasto - Cambia la Giunta comunale, e non soltanto per reintegrare la dimissionaria Maria Carmela Serluca, neonominata assessora regionale alle Politiche agricole. ilmattino.it

Benevento. Cambia la giunta: Razzano assessore al bilancio, Picucci all’ambiente - Cambi in giunta a Benevento decisi dal sindaco Clemente Mastella anche dopo la nomina ad assessore regionale all'Agricoltura di Mariacarmela Serluca che per anni ha ricoperto l'incarico di assessore ... msn.com

Benevento. Cambia la Giunta: Razzano assessore al Bilancio, Picucci all’Ambiente #Benevento - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.