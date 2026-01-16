Benessere e detox in Maremma L’oasi a Saturnia

In Maremma, il Parco Termale di Saturnia offre a gennaio programmi di benessere e detox pensati per ritrovare equilibrio e relax. Attraverso attività di meditazione e rigenerazione, l’oasi naturale invita a prendersi cura di corpo e mente in un ambiente tranquillo e immerso nella natura. Un’occasione per iniziare il nuovo anno con un approccio sobrio e rinnovato al benessere personale.

MANCIANO Iniziare il nuovo anno rallentando i ritmi e dedicando tempo al benessere di corpo e mente. È l'obiettivo delle iniziative di rigenerazione e detox proposte nel mese di gennaio dal Parco Termale di Saturnia, che apre il 2026 con appuntamenti dedicati al relax, alla meditazione e all'equilibrio interiore, immersi nella natura della Maremma. Dopo le festività, il complesso termale diventa un luogo ideale per ritrovare energia grazie alle acque naturali a 37,5 gradi, alle piscine all'aperto, ai percorsi vascolari, agli idromassaggi e agli spazi dedicati alla purificazione come sauna e argillarium.

