Bellaria Brindisi riparte da importanti conferme per affrontare il campionato di Serie A
Inizia con importanti conferme la stagione del Bellaria Padel Brindisi, che a partire da marzo affronterà il campionato di Serie A femminile. La squadra si prepara per una nuova sfida nel massimo campionato nazionale, puntando sulla crescita e sulla continuità delle prestazioni. Un percorso che testimonia l’impegno e la solidità del club, pronto a confrontarsi con le migliori realtà del panorama italiano.
Inizia con importanti conferme la stagione del Bellaria Padel Brindisi che dal mese di marzo disputerà il campionato di serie A femminile. Faranno parte della squadra la capitana Claudia Noemi Cascella che con il club brindisino ha vinto i campionati di serie C e B. L’atleta pugliese che vive e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Il Bellaria Padel Brindisi premiato per la promozione in serie A
Leggi anche: Campionato di Serie C: l'Appia Rugby Brindisi travolge il Santeramo per 71-10
Padel Serie A: il Bellaria riparte da importanti conferme - Inizia con importanti conferme la stagione del Bellaria Padel Brindisi che dal mese di marzo disputerà il campionato di serie A femminile. brundisium.net
Festeggia il Nuovo Anno con stile a Bellaria Igea Marina! Con Le Vele, il brindisi è d’obbligo, ma il vero piacere lo trovi nel nostro delizioso take-away: pesce appena pescato, piatti casalinghi e dolci che fanno sognare . Porta il gusto del mare ovunqu - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.