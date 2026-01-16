Bellaria Brindisi riparte da importanti conferme per affrontare il campionato di Serie A

Inizia con importanti conferme la stagione del Bellaria Padel Brindisi, che a partire da marzo affronterà il campionato di Serie A femminile. La squadra si prepara per una nuova sfida nel massimo campionato nazionale, puntando sulla crescita e sulla continuità delle prestazioni. Un percorso che testimonia l’impegno e la solidità del club, pronto a confrontarsi con le migliori realtà del panorama italiano.

Inizia con importanti conferme la stagione del Bellaria Padel Brindisi che dal mese di marzo disputerà il campionato di serie A femminile. Faranno parte della squadra la capitana Claudia Noemi Cascella che con il club brindisino ha vinto i campionati di serie C e B. L’atleta pugliese che vive e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

