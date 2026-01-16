Belghali piace alle big ma a gennaio è un affare bloccato

Rafik Belghali ha attirato l’interesse delle grandi squadre di Serie A, ma gennaio rappresenta un momento difficile per concretizzare eventuali trasferimenti. Nonostante il suo profilo sia apprezzato, le trattative si rivelano complesse e spesso rimangono in fase di discussione. In un mercato caratterizzato da molteplici variabili, il suo futuro resta incerto e ancora da definire.

Il profilo piace, ma a gennaio è un affare quasi impossibile. Rafik Belghali è finito sui taccuini delle big di Serie A, ma il suo nome rischia di restare solo un'idea. Il terzino destro classe 2002 dell' Hellas Verona è seguito con attenzione da Inter, Juventus e Roma, tutte alla ricerca di un esterno capace di adattarsi sia alla difesa a quattro sia a quella a tre. Le prestazioni offerte in stagione hanno acceso i riflettori sul laterale algerino, protagonista con continuità in maglia gialloblù. Il Verona, che lo ha acquistato in estate per una cifra contenuta, oggi lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro.

