Il profilo piace, ma a gennaio è un affare quasi impossibile. Rafik Belghali è finito sui taccuini delle big di Serie A, ma il suo nome rischia di restare solo un’idea. Il terzino destro classe 2002 dell’ Hellas Verona è seguito con attenzione da Inter, Juventus e Roma, tutte alla ricerca di un esterno capace di adattarsi sia alla difesa a quattro sia a quella a tre. Le prestazioni offerte in stagione hanno acceso i riflettori sul laterale algerino, protagonista con continuità in maglia gialloblù. Il Verona, che lo ha acquistato in estate per una cifra contenuta, oggi lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Belghali piace alle big, ma a gennaio è un affare bloccato

Belghali alla Juve: conferme sull’interesse bianconero, ma altre due big lo vogliono. E il Verona mantiene questa posizione verso gennaio

L'interesse della Juventus per Belghali si rafforza, confermando le trattative in corso. Tuttavia, il giovane attaccante è nel mirino anche di altre due grandi squadre, mentre il Verona continua a monitorare la situazione in vista della finestra di mercato di gennaio. La corsa al talento si intensifica, aprendo nuovi scenari per il futuro del giocatore.

