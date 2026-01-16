Belghali Juve operazione fattibile solo in estate Ma sull’esterno del Verona ci sono anche due rivali bianconere

L’operazione Belghali con la Juventus è prevista esclusivamente per la prossima estate. Attualmente, l’esterno del Verona rappresenta un possibile obiettivo di mercato, ma non sono solo i bianconeri a interessarsi a lui, poiché anche due club rivali sono sulle sue tracce. La situazione rimane aperta e in evoluzione, con l’attenzione concentrata sulla prossima finestra di mercato estiva.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.