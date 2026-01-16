Belghali Juve operazione fattibile solo in estate Ma sull’esterno del Verona ci sono anche due rivali bianconere
L’operazione Belghali con la Juventus è prevista esclusivamente per la prossima estate. Attualmente, l’esterno del Verona rappresenta un possibile obiettivo di mercato, ma non sono solo i bianconeri a interessarsi a lui, poiché anche due club rivali sono sulle sue tracce. La situazione rimane aperta e in evoluzione, con l’attenzione concentrata sulla prossima finestra di mercato estiva.
Belghali Juve, operazione fattibile solamente in vista dell’estate. Ma sull’esterno del Verona ci sono anche due rivali bianconere. La Juventus guarda oltre la sessione invernale e inizia a pianificare le strategie per il futuro, mettendo nel mirino uno dei nomi che promettono di infiammare la prossima finestra di trasferimenti. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, Belghali sarà un uomo mercato per l’estate. Il giocatore è finito infatti stabilmente sul taccuino delle big italiane. LEGGI ANCHE: Mateta Juve, i bianconeri rifiutano questo scambio proposto dal Crystal Palace. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
