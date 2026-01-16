Belen a letto con 39 di febbre | il video sull’influenza e la frase sui vaccini che fa discutere

Belen Rodriguez ha condiviso sui social la sua esperienza con un'influenza forte, caratterizzata da febbre alta e spossatezza. La sua testimonianza ha suscitato discussioni sui vaccini e sulla prevenzione delle malattie influenzali. In questo approfondimento, analizziamo i sintomi, le cause e le raccomandazioni ufficiali per affrontare efficacemente l'influenza stagionale.

Belen Rodriguez ha raccontato sui social di aver vissuto giorni difficili a causa di una brutta influenza, con febbre alta, tosse e una forte spossatezza che l’ha costretta a rimanere a letto. Nel condividere il suo stato di salute con i follower, la showgirl argentina ha anche fatto una riflessione personale sui vaccini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Libero Magazine (@magazinelibero) Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, Belen ha spiegato di aver avuto fino a 39 gradi di febbre e di essersi sentita completamente senza energie. “ Mi sono ripresa ora, ma sono stata malissimo “, ha raccontato, descrivendo una condizione che l’ha immobilizzata per diversi giorni e l’ha costretta a rallentare drasticamente i suoi ritmi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

