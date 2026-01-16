Beato Angelo i premiati Chi si prodiga per gli altri

A Gualdo Tadino, la basilica concattedrale ha accolto numerosi visitatori in occasione della festa del Beato Angelo, il santo patrono della città. La giornata ha visto la partecipazione di premiati e cittadini, riuniti per celebrare la figura di chi si dedica agli altri. La tradizionale cerimonia ha rafforzato il senso di comunità e il rispetto per chi si impegna nel servizio e nell’aiuto reciproco.

GUALDO TADINO - Come da tradizione, la basilica concattedrale è stata gremita per l'intera giornata di ieri, per la festa del santo patrono cittadino, il Beato Angelo. Partecipatissime le celebrazioni religiose. La cripta del santo è stata costantemente affollata da devoti che hanno potuto ammirare, con rinnovato stupore, i ramoscelli di spine fioriti in pieno inverno, evento miracoloso che si ripete ogni anno in concomitanza con la festa patronale. E ciò nonostante il freddo ed il gelo di questi giorni. L'arcivescovo monsignor Domenico Sorrentino, amministratore apostolico della Diocesi, ha presieduto i solenni Vespri della vigilia e la concelebrazione con 30 sacerdoti e diaconi diocesani, con rappresentanti delle Confraternite gualdesi della Ss Trinità e del Corpo di Cristo, di Santo Marzio di Pieve di Compresseto e della Madonna del Soccorso di Rigali, di San Nicola di Boschetto e di San Rinaldo di Nocera Umbra, ha salutato i fedeli ricordando alcuni momenti vissuti con la comunità locale a diversi livelli e sottolineato la necessità di rimettere al centro il messaggio di Gesù Cristo.

Al dottor Guido Pennoni il premio Beato Angelo 2026 - infantile Asl Umbria 1 e del Centro fibrosi cistica di Branca il premio Beato Angelo 2026. ansa.it

MONSIGNOR SORRENTINO: “SALUTO CON AFFETTO LA COMUNITÀ DEL BEATO ANGELO” “Abbiamo bisogno che si torni a parlare di Gesù nelle famiglie”. Lo ha detto l’amministratore apostolico delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di facebook

