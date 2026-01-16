be water ha comprato cronache di spogliatoio

Be Water, media company controllante Chora Media e Will Media, ha acquisito completamente Cronache di Spogliatoio, testata giornalistica specializzata in contenuti sul calcio. La piattaforma, attiva su diverse piattaforme social, conta oltre 3 milioni di follower. Questa operazione rafforza la presenza di Be Water nel settore dei contenuti sportivi e digitali, ampliando la sua offerta nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento sportivo.

La media company Be Water, che controlla Chora Media e Will Media, ha completato l’acquisizione del 100 per cento di Cronache di Spogliatoio, testata giornalistica che sviluppa format editoriali originali dedicati al calcio su tutte le principali piattaforme social e che, sui vari canali, vanta una fanbase di oltre 3 milioni di follower. Nell’ambito dell’acquisizione, Be Water ha rilevato l’80,6 per cento di Cronache di Spogliatoio dal fondo di investimento Planven, che aveva scommesso sulla società a settembre del 2024, e il resto da altri soci, tra cui i fondatori Giulio Incagli e Stefano Bagnasco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

