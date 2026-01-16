Bbc vicina a un accordo storico sui contenuti con YouTube

La Bbc sta per concludere un accordo con Google per collaborare su contenuti dedicati a YouTube. Secondo il Financial Times, l’emittente britannica intende creare contenuti personalizzati che saranno distribuiti anche su iPlayer e Sounds. Questa partnership rappresenta un passo importante nella strategia di distribuzione digitale della Bbc, rafforzando la presenza online e l’offerta multimediale.

La Bbc si appresta a firmare un accordo storico con Google. Come riporta il Financial Times, citando fonti vicine all'operazione, l'emittente britannica sarebbe sul punto di stringere una partnership per realizzare contenuti su misura per YouTube, che saranno poi trasmessi anche sulle sue piattaforme iPlayer e Sounds. L'intesa, confermata successivamente da Deadline, potrebbe essere annunciata già entro la prossima settimana. Per il momento ancora nessun commento ufficiale da parte delle due società interessate.

