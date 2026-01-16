Batmania chiude il negozio in centro ma tiene aperto quello al Montefiore

Batmania ha deciso di chiudere il punto vendita nel centro città, mantenendo invece aperto quello presso il centro commerciale Montefiore. Questa scelta permette di continuare a offrire i propri prodotti ai clienti, garantendo una presenza stabile nella zona di Montefiore e adattandosi alle esigenze del mercato locale. La collaborazione con il centro commerciale permette di mantenere un servizio di qualità e una vasta gamma di calzature.

Il negozio di calzature Batmania lascia il centro, ma prosegue con il punto vendita al centro commerciale Montefiore. 'Svendita per cessata attività' è la scritta del manifesto che campeggia sulla porta d'ingresso del negozio di calzature Batmania, in via Fratelli Rosselli al civico 17. L'altro punto vendita si trova al centro commerciale Montefiore. L'esercizio storico nei pressi del centro di Cesena di cui è titolare Eugenio Ramilli chiude i battenti con il dispiacere dei tanti clienti affezionati che però potranno raggiungerlo nell'altro negozio. Quello di via Rosselli (lì da vent'anni, prima era in via Cesare Battisti da 17) è un negozio di ottima reputazione, con una clientela fidelizzata.

