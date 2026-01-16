Bassetti | Come funziona il super antibiotico per gli ustionati di Crans-Montana

Il nuovo super antibiotico sviluppato a Crans-Montana rappresenta un progresso importante nel trattamento delle ustioni. La pelle, prima barriera contro i batteri, può risultare compromessa, aumentando il rischio di infezioni. Questo farmaco mira a migliorare la gestione delle ferite e a ridurre le complicazioni, offrendo una soluzione più efficace e mirata per i pazienti ustionati. Di seguito, approfondiamo il suo funzionamento e le potenzialità.

"La pelle è la prima linea di difesa nei confronti dei batteri. Ecco perché chi è ustionato è a rischio di infezioni. E nel caso dei giovani pazienti coinvolti nell'incendio di Crans-Montana la minaccia arriva dall' Acinetobacter baumannii, il primo dei superbatteri nella lista dell'Organizzazione mondiale della sanità". A spiegarlo a LaSalute di LaPresse è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, che ha messo a disposizione dei ragazzi ricoverati negli ospedali lombardi un super antibiotico, trasportato da Areu in elicottero dalla Liguria.

Bassetti svela super antibiotico per feriti a Crans-Montana: mix di inibitori che cambia la cura - Panoramica del nuovo antibioticoMatteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova, conferma l'uso di un antibiotico di ultima

Crans-Montana, super-antibiotico per i feriti: come funziona e a cosa serve - Il medicinale, frutto del mix di due medicinali molto potenti, non è commercializzato in Italia, ma è stato ordinato all'estero.

