Basket Serie C | le sfide di domenica Agliana attende l’US Livorno Bottegone con Montevarchi
Domenica 18 gennaio la Serie C di basket propone due incontri significativi. Agliana riceve l’US Livorno alle 18 al PalaCapitini, mentre Bottegone affronta Montevarchi alla palestra Martin Luther King. Due partite che potrebbero avere un ruolo importante nella classifica, offrendo agli appassionati un’occasione di seguire da vicino le sfide tra team di livello.
Due grandi partite ci attendono domenica 18 gennaio nel campionato di Serie C: a partire dalle 18, infatti, l’Endiasfalti ospiterà l’Unione Sportiva Livorno al PalaCapitini di Agliana e la Valentina’s Camicette farà altrettanto con la Fides Montevarchi alla palestra Martin Luther King di Bottegone. Gare valide per la prima giornata di ritorno del girone C della Conference Nord-Ovest. Sfida tra la settima forza della classifica, Agliana con 18 punti, e la terza, Livorno due lunghezze sopra. "Stavolta giocheremo davanti ai nostri tifosi – fa sapere il presidente Simone Caramelli –: il problema-docce calde è stato risolto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Serie C: questa sera in campo. Turno infrasettimanale per Agliana e Bottegone
Leggi anche: Basket Serie C. Chance da non fallire per l’Abc, Folgore a Bottegone
Basket Serie C: le sfide di domenica. Agliana attende l’US Livorno. Bottegone con Montevarchi; “Oggi come allora”, riparte la campagna abbonamenti della Vigor Basket Matelica; Nuovo Basket Aquilano, sfida alla Scandone; Dove vedere Napoli-Parma, Inter-Lecce e tutto lo sport in tv del 14 gennaio 2026.
Basket Serie C. Lissone in caduta libera. Terzo ko di fila con Cerro - I brianzoli piazzano il break nel terzo quarto, resistono alla rimonta dei pavesi nel finale e ... ilgiorno.it
Basket, Serie C: la Nova Basket riparte dalla sfida con la capolista Dierre Reggio Calabria - Il Campionato di Serie C torna in campo, dopo la pausa natalizia, e per la Nova Basket la ripartenza coincide con ... 98zero.com
BASKET / SERIE C - Derby combattuto davanti a un numeroso pubblico - Savigliano, giocato tristemente come ormai da oltre 10 anni nell’esilio di Corneliano, sorride agli ospiti, coi locali della S. targatocn.it
Leggi l'articolo - Basket serie C: Il Teens vince il recupero contro il Teen Torino a Collegno 82-66. #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #basket facebook
BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 16^ GIORNATA, VIRTUS MATERA SFIDA BIM BUM BASKET RENDE AL PALASASSI x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.