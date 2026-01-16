Domenica 18 gennaio la Serie C di basket propone due incontri significativi. Agliana riceve l’US Livorno alle 18 al PalaCapitini, mentre Bottegone affronta Montevarchi alla palestra Martin Luther King. Due partite che potrebbero avere un ruolo importante nella classifica, offrendo agli appassionati un’occasione di seguire da vicino le sfide tra team di livello.

Due grandi partite ci attendono domenica 18 gennaio nel campionato di Serie C: a partire dalle 18, infatti, l’Endiasfalti ospiterà l’Unione Sportiva Livorno al PalaCapitini di Agliana e la Valentina’s Camicette farà altrettanto con la Fides Montevarchi alla palestra Martin Luther King di Bottegone. Gare valide per la prima giornata di ritorno del girone C della Conference Nord-Ovest. Sfida tra la settima forza della classifica, Agliana con 18 punti, e la terza, Livorno due lunghezze sopra. "Stavolta giocheremo davanti ai nostri tifosi – fa sapere il presidente Simone Caramelli –: il problema-docce calde è stato risolto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie C: le sfide di domenica. Agliana attende l’US Livorno. Bottegone con Montevarchi

Leggi anche: Serie C: questa sera in campo. Turno infrasettimanale per Agliana e Bottegone

Leggi anche: Basket Serie C. Chance da non fallire per l’Abc, Folgore a Bottegone

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Basket Serie C: le sfide di domenica. Agliana attende l’US Livorno. Bottegone con Montevarchi; “Oggi come allora”, riparte la campagna abbonamenti della Vigor Basket Matelica; Nuovo Basket Aquilano, sfida alla Scandone; Dove vedere Napoli-Parma, Inter-Lecce e tutto lo sport in tv del 14 gennaio 2026.

Basket Serie C. Lissone in caduta libera. Terzo ko di fila con Cerro - I brianzoli piazzano il break nel terzo quarto, resistono alla rimonta dei pavesi nel finale e ... ilgiorno.it