Basket la Dole vuole continuare a restare sull' ottovolante | sfida alla JuVi per consolidare il primato

La Dole mira a mantenere la vetta nel campionato di basket, affrontando la JuVi in una sfida cruciale. La squadra di Rimini, attualmente leader stabile, vuole proseguire nel proprio percorso di crescita e consolidamento, dimostrando continuità e determinazione. Questa partita rappresenta un passo importante per rafforzare la posizione in classifica e proseguire la stagione con obiettivi chiari e ambiziosi.

Tutta Rimini è salita sull'ottovolante targato Dole, e nessuno vuole scendere: la missione dei biancorossi, numeri alla mano la squadra più in forma del campionato, è quella di continuare a correre, consolidando la prima posizione in classifica occupata insieme ai rivali di sempre di Pesaro.

