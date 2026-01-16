Basket coppe europee | Bologna corsara a Dubai Milano crolla in casa
La Virtus Bologna ottiene una vittoria importante in trasferta contro Dubai, consolidando la sua posizione in Eurolega. La partita, giocata giovedì 15 gennaio 2026, si è conclusa con il punteggio di 72-80, rappresentando un passo significativo verso la qualificazione ai play-in. Nel frattempo, Milano ha subito una sconfitta casalinga, evidenziando le difficoltà incontrate dalle squadre italiane in questa fase della competizione.
Bologna, 15 gennaio 2026 – Nel giovedì d’Eurolega successo fondamentale in ottica play-in per la Virtus Bologna che supera Dubai in trasferta (72-80). Un monumentale Saliou Niang è decisivo nel trionfo alla Coca Cola Arena, una sfida che ha decretato il proprio vincitore soltanto nei minuti finali: 17 punti e 17 rimbalzi per il cestista italiano, recordman in questa speciale statistica all’età di ventuno anni nella kermesse continentale. Determinante anche il contributo di Carsen Edwards che iscrive a referto ben ventuno punti. In terra araba c’è da tenere alta la guardia sin dalle prime battute per la formazione di coach Ivanovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
