Bartesaghi dopo Como-Milan | Nel secondo tempo abbiamo verticalizzato di più e sono arrivati i gol
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha analizzato la partita contro il Como, sottolineando come nel secondo tempo la squadra abbia aumentato le verticalizzazioni, portando alla rete finale. Dopo il recupero della 16^ giornata di Serie A 2025-2026, Bartesaghi ha spiegato le modifiche nel gioco e l’importanza di questa impostazione per ottenere i risultati. La sua testimonianza offre uno sguardo sulle strategie adottate dal Milan durante l’incontro.
Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla vittoria in rimonta: "Sapevamo che era una partita fondamentale, siamo entrati in campo non come volevamo all'inizio, ma siamo stati bravi a tirare fuori il nostro carattere e prenderci questi tre punti fondamentali". Su come è arrivata la rimonta: "Abbiamo fatto, sotto l'aspetto fisico, una gara più forte, più elevata. Ci siamo detti quello tra di noi, di vincere i duelli.
