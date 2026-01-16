Bartesaghi dopo Como-Milan | Nel secondo tempo abbiamo verticalizzato di più e sono arrivati i gol

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha analizzato la partita contro il Como, sottolineando come nel secondo tempo la squadra abbia aumentato le verticalizzazioni, portando alla rete finale. Dopo il recupero della 16^ giornata di Serie A 2025-2026, Bartesaghi ha spiegato le modifiche nel gioco e l’importanza di questa impostazione per ottenere i risultati. La sua testimonianza offre uno sguardo sulle strategie adottate dal Milan durante l’incontro.

Bartesaghi a Milan TV: "Non siamo partiti bene, poi è uscito il gruppo che siamo, la nostra forza" - Milan, Davide Bartesaghi ha voluto analizzare la gara di questa sera, vinta dai rossoneri per 3- milannews.it

