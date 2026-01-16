Bari-Juve Stabia sabato 17 gennaio 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Bari-Juve Stabia si gioca sabato 17 gennaio 2026 alle 19:30. In questa occasione, analizziamo formazioni ufficiali, quote e pronostici. La settimana in casa Bari è stata caratterizzata da decisioni interne, con la conferma di Vincenzo Vivarini come allenatore, nonostante i risultati negativi e le voci di un possibile ritorno di Moreno Longo. Un match importante per entrambe le squadre in un contesto di incertezza.

Settimana difficile in casa Bari con la decisione della società di confermare il tecnico Vincenzo Vivarini nonostante i risultati pessimi, addirittura peggiorati rispetto alla precedente guida tecnica di Fabio Caserta e soprattutto nonostante le voci di un possibile ritorno sulla panchina biancorossa dell'ex tecnico Moreno Longo, ancora sotto contratto con il club pugliese.

