Bari-Juve Stabia sabato 17 gennaio 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Bari-Juve Stabia si gioca sabato 17 gennaio 2026 alle 19:30. Analizziamo formazioni, quote e pronostici di una sfida importante per entrambe le squadre. La settimana in casa Bari è stata caratterizzata da decisioni difficili, con la conferma di Vivarini nonostante risultati in calo e le voci di un possibile ritorno di Longo. Un incontro da seguire attentamente per capire le prospettive delle due squadre nel campionato.

Settimana difficile in casa Bari con la decisione della società di confermare il tecnico Vincenzo Vivarini nonostante i risultati pessimi, addirittura peggiorati rispetto alla precedente guida tecnica di Fabio Caserta e soprattutto nonostante le voci di un possibile ritorno sulla panchina biancorossa dell'ex tecnico Moreno Longo, ancora sotto contratto con il club pugliese.

Serie B: Bari-Juve Stabia gratis su Dazn - Il match della 20ª giornata del campionato cadetto sarà visibile a tutti, anche senza registrarsi: basta un clic ... tuttosport.com

Serie B, 20ª giornata: Bari-Juve Stabia visibile in modalità free su DAZN - DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend. tuttomercatoweb.com

BARI-JUVE STABIA: i convocati Per la sfida ai campani torna a disposizione Mehdi Dorval dopo gli impegni in Coppa d’Africa. Sono 25 i convocati biancorossi: PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFELLA, 31.CEROFOLINI DIFENSORI: 3.BURGIO, 13.MER facebook

#SerieB: Bari-Juve Stabia gratis su Dazn x.com

