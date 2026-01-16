Bardiani Cfs 7 Saber. Al via la stagione n° 45.

È iniziata la 45ª stagione della squadra ciclistica Bardiani Cfs 7 Saber, una delle più longeve nel panorama professionistico. Guidata dai fratelli Bruno e Roberto Reverberi, questa storica formazione reggiana conferma la sua consolidata presenza nel mondo del ciclismo, portando avanti un percorso di continuità e passione nel settore.

Una nuova avventura sportiva, a ribadire un caso di rara continuità di presenza nel mondo del ciclismo: per la squadra professionistica reggiana Bardiani, diretta da Bruno e Roberto Reverberi (nella foto), è iniziata la 45ª stagione di attività. Fino al 25 gennaio la formazione si preparerà in Spagna, ad Altea, sulla Costa Blanca. La denominazione del sodalizio è Bardiani Csf 7 Saber, con l’ingresso dello sponsor uzbeko 7 Saber. In previsione di un calendario agonistico che procederà a ritmi serrati sino a novembre, il gruppo è particolarmente nutrito, composto da 23 atleti: corridori d’esperienza e giovani emergenti, chi è candidato a presentarsi al via dei grandi appuntamenti e chi si cimenterà prevalentemente nella categoria Under 23 Elite o con le prime esperienze professionistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

