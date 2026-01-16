Bankitalia e banca centrale Irlanda | Innovation Data Challenge

Bankitalia e la Central Bank of Ireland hanno avviato l’“Innovation Data Challenge 2026”, un’iniziativa congiunta volta a stimolare la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dei pagamenti al dettaglio. L’obiettivo è promuovere l’innovazione nel settore finanziario attraverso l’analisi di dati e nuove tecnologie, favorendo approcci più efficienti e sicuri per i sistemi di pagamento.

Roma, 16 gen. (askanews) – La Banca d'Italia e la banca centrale dell'Irlanda (Central Bank of Ireland) hanno lanciato "l'Innovation Data Challenge 2026", secondo quanto recita un comunicato è un'iniziativa congiunta progettata per promuovere ricerca all'avanguardia e innovazione nel settore dei pagamenti al dettaglio. La Challenge riflette l'impegno condiviso delle due Istituzioni nel promuovere la ricerca applicata, la collaborazione internazionale e l'uso responsabile dei dati e della tecnologia per plasmare il futuro dei pagamenti. L'iniziativa riunisce alcune tra le principali università italiane e irlandesi, tra cui l'Università commerciale Luigi Bocconi, il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, University College Dublin, University College Cork, University of Galway e University of Limerick.

