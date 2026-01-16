Bambina incinta sentenza incivile La violenza del profugo diventata atti sessuali approda sul tavolo del ministro Nordio e in Senato

Il caso di una bambina di dieci anni rimasta incinta dopo presunti atti sessuali da parte di un profugo bengalese ha suscitato ampia attenzione. La vicenda, avvenuta al Centro migranti di Collio, ha portato a una condanna, ora oggetto di discussione politica e sociale. Questa situazione evidenzia le sfide legate alla gestione dei migranti e alla tutela dei minori, alimentando un dibattito su sicurezza e diritti in Italia.

Brescia – Il caso del profugo bengalese ventinovenne condannato a cinque anni a l termine del processo che l’ha visto accusato di avere violentato – reato poi derubricato in atti sessuali – una bambina di dieci anni al Centro migranti di Collio, che è rimasta incinta, esplode e diventa nazionale. Ed è pronto ad approdare sul tavolo del ministro Carlo Nordio nonché in Commissione Femminicidio. Una “battaglia di civiltà”, sostiene il consigliere regionale di Fratelli D’Italia Barbara Mazzali, che ha annunciato il deposito di un’interrogazione in Senato a firma del senatore Sandro Sisler e sottoscritta da altri parlamentari, per chiedere al Guardasigilli “che faccia piena luce sulla sentenza del Tribunale di Brescia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Bambina incinta, sentenza incivile”. La violenza del profugo diventata atti sessuali approda sul tavolo del ministro Nordio e in Senato Leggi anche: “Atti sessuali” con bambina di 10 anni che rimase incinta, bengalese condannato a 5 anni Leggi anche: Bimba di 10 anni incinta di un 29enne: perché si parla di atti sessuali e non di violenza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bambina di 10 anni incinta al centro migranti, il giudice esclude la violenza: uomo condannato a 5 anni - La difesa ha insistito sulla tesi di una presunta "relazione" tra l'uomo e la bambina, sostenendo che non vi fosse stata costrizione fisica o minaccia ... ilsecoloxix.it

Mise incinta una bambina di 10 anni, 29enne condannato solo per "atti sessuali con minori": «Non fu violenza». Polemica sulla sentenza - È questa la sentenza emessa dal giudice al termine del processo con rito abbreviato a carico di un cittadino bengalese di 29 anni, accusato di aver messo ... msn.com

29enne bengalese mette incinta una bimba di 10 anni/ Giudice: “Non fu violenza”. Condannato a 5 anni - Fa discutere il caso del 29enne bengalese che mise incinta nel 2024 in un centro accoglienza una bimba di 10 anni: non fu violenza ... ilsussidiario.net

Un immigrato bengalese che ha violentato e messo incinta una bambina di 10 anni in un centro di accoglienza è stato condannato a soli 5 anni di carcere. Come mai una pena così ridicola per un crimine tanto grave Il giudice del tribunale ha riqualificato il re - facebook.com facebook

Un immigrato bengalese che ha violentato e messo incinta una bambina di 10 anni in un centro di accoglienza è stato condannato a soli 5 anni di carcere. Come mai una pena così ridicola per un crimine tanto grave Il giudice del tribunale ha riqualificato il re x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.