ballando con le stelle potrebbe cambiare location i presunti motivi

È trascorso un mese dalla finale di Ballando con le Stelle, che quest’anno ha spento 20 candeline. Il celebre e fortunato talent show di Milly Carlucci ha visto trionfare Andrea Delogu e nonostante siano trascorse solamente una manciata di settimane dall’ultima puntata in queste ore si sta già parlando della prossima edizione. Il programma, come da tradizione, farà ritorno su Rai 1 in autunno, tuttavia pare che sia prevista una grossa novità, che potrebbe lasciare di stucco tutti i fan. Stando a quanto fa sapere Il Messaggero infatti pare che il prossimo anno Milly Carlucci e tutta la squadra di Ballando possano cambiare location e dire per sempre addio, dopo ben 20 anni, alla storica collocazione del Foro Italico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

