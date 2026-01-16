Bagnacavallo e Traversara Novità per le Caserme
Bagnacavallo e Traversara presentano aggiornamenti riguardanti le caserme dei Carabinieri. Dopo la nevicata del 6 gennaio, i tecnici sono intervenuti per ripristinare la linea telefonica della caserma di Traversara, riscontrando alcune criticità durante il sopralluogo. Questi interventi sono parte di un processo volto a migliorare le infrastrutture e garantire un servizio più efficiente alle forze dell’ordine locali.
Novità in vista per le Caserme dei Carabinieri di Traversara e Bagnacavallo. La scorsa settimana, nel giorno successivo alla grande nevicata del 6 gennaio, i tecnici incaricati di ripristinare la linea telefonica della caserma di Traversara hanno compiuto un primo sopralluogo nel quale sono state riscontrate alcune difficoltà. Il collegamento fra la centralina Telecom e la caserma sembra essere ancora pesantemente danneggiata in conseguenza dell’ alluvione del settembre 2024. Per questo, e per poter tornare al più presto all’operatività richiesta con sempre maggior forza dalla comunità traversarese, si stanno cercando soluzioni alternative e più veloci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
EMERGENZA MALTEMPO: VOLONTARI Ecco il comunicato del Comune di Bagnacavallo "Attenzione! Abbiamo ricevuto segnalazioni di numerosi volontari che si stanno recando in autonomia nelle zone alluvionate di Traversara. Occorre prestare molt facebook
