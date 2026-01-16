Bagnacavallo e Traversara presentano aggiornamenti riguardanti le caserme dei Carabinieri. Dopo la nevicata del 6 gennaio, i tecnici sono intervenuti per ripristinare la linea telefonica della caserma di Traversara, riscontrando alcune criticità durante il sopralluogo. Questi interventi sono parte di un processo volto a migliorare le infrastrutture e garantire un servizio più efficiente alle forze dell’ordine locali.

Novità in vista per le Caserme dei Carabinieri di Traversara e Bagnacavallo. La scorsa settimana, nel giorno successivo alla grande nevicata del 6 gennaio, i tecnici incaricati di ripristinare la linea telefonica della caserma di Traversara hanno compiuto un primo sopralluogo nel quale sono state riscontrate alcune difficoltà. Il collegamento fra la centralina Telecom e la caserma sembra essere ancora pesantemente danneggiata in conseguenza dell’ alluvione del settembre 2024. Per questo, e per poter tornare al più presto all’operatività richiesta con sempre maggior forza dalla comunità traversarese, si stanno cercando soluzioni alternative e più veloci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagnacavallo e Traversara. Novità per le Caserme

Leggi anche: Chi sono gli indagati per le alluvioni di Traversara, Nicolini & co: tutti i nomi

Leggi anche: Cattolica e San Giovanni in Marignano "uniscono le forze" per una serata in musica (gospel) a sostegno di Traversara

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bagnacavallo e Traversara. Novità per le Caserme - Nel secondo caso si stanno cercando soluzioni alternative e più veloci poiché il collegamento fra la centralina Telecom e la struttura è danneggiato. ilrestodelcarlino.it