È stata trovata senza vita nella sua abitazione di viale Verdi, con un telecomando in mano. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio, lasciando la comunità e i suoi cari profondamente colpiti. La vicenda di Francesca Palazzetti, avvocatessa nota nella zona, si aggiunge alle notizie di cronaca locali, suscitando riflessioni sulla fragilità e sulle difficoltà che possono affliggere anche le persone più vicine a noi.

L’hanno trovata morta distesa nel letto con un telecomando nelle mani. Così è stata rinvenuta ieri pomeriggio nella sua abitazione di viale Verdi, Francesca Palazzetti. Aveva 69 anni ed esercitava la professione di avvocato assieme al fratello Alessandro. Avevano ereditato lo studio del padre, Pietro Palazzetti, fratello del costruttore Eligio e cugini della Iaia. "Una morte incomprensibile perché stava bene e viveva la sua vita in modo normale. Non aveva nessun tipo di problema e stava attraversando anche un periodo sereno della sua vita", dice una parente che ieri pomeriggio è entrata nell’appartamento di viale Verdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avvocatessa trovata morta in casa. Addio a Francesca Palazzetti

Leggi anche: Angela trovata morta in casa, il dettaglio inquietante: “Trovata su di lei”

Leggi anche: La studentessa sparita. Trovata morta in un bosco. Nello zaino biglietti d’addio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Avvocatessa trovata morta in casa. Addio a Francesca Palazzetti; Non rispondeva da due giorni, i vigili del fuoco sfondano la porta di casa: trovata morta l'avvocato Francesca Palazzetti; Mantova, 31enne trovata morta in casa: la famiglia si oppone alla richiesta di archiviazione; Accoltellato durante una rapina in villa, complici lo abbandonano in ospedale: morto Adamo Massa.

Avvocatessa trovata morta in casa. Addio a Francesca Palazzetti - A dare l’allarme, ieri pomeriggio, è stato il fratello che non era riuscito a parlare con lei. ilrestodelcarlino.it