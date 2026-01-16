Avengers | Doomsday il legame dei teaser con Endgame svelato da una teoria su Reddit?

Una recente teoria su Reddit suggerisce un collegamento tra i teaser di Avengers: Doomsday e Avengers: Endgame. Secondo questa ipotesi, i countdown e le scene dei nuovi teaser potrebbero essere strettamente collegati al multiverso e agli eventi del film precedente. Queste ipotesi alimentano l’interesse degli appassionati in vista dell’uscita prevista a dicembre, offrendo possibili anticipazioni sulla trama e sui legami tra i due capitoli.

Una nuova gustosa teoria sul nuovo capitolo della saga degli Avengers in arrivo a dicembre ipotizza un legame molto stretto tra i countdown dei teaser escene specifiche legate al Multiverso in Avengers: Endgame. I fratelli Russo hanno messo in guardia i fan invitandoli a prestare attenzione ai quattro teaser di Avengers: Doomsday pubblicati finora spiegando che sarebbero, in realtà, indizi di ciò che ci attende nel cinecomic in arrivo al cinema il 18 dicembre negli USA. Guardando i video con attenzione, alla fine di ogni teaser un orologio inizia il conto alla rovescia fino all'uscita del film, ma solo dopo aver visualizzato una serie di numeri apparentemente casuali sullo schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, il legame dei teaser con Endgame svelato da una teoria su Reddit? Leggi anche: Avengers: Doomsday, un personaggio chiave tagliato dal quarto teaser? La teoria dei fan Leggi anche: Avengers: Doomsday, svelato il contenuto del primo teaser in arrivo nei cinema Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Wakanda accoglie i Fantastici Quattro nel teaser di Avengers Doomsday; Avengers: Doomsday, trapela il quarto trailer: il crossover unico che riscrive l’MCU; Il nuovo teaser di “Avengers: Doomsday” ha protagonisti gli X-Men; Avengers Doomsday, il quarto Teaser Trailer Ufficiale: tocca a Black Panther, M'Baku e Cosa dei Fantastici 4. Avengers: Doomsday, il legame dei teaser con Endgame svelato da una teoria su Reddit? - Una nuova gustosa teoria sul nuovo capitolo della saga degli Avengers in arrivo a dicembre ipotizza un legame molto stretto tra i countdown dei teaser escene specifiche legate al Multiverso in Avenger ... movieplayer.it

Avengers Doomsday, il quarto Teaser Trailer Ufficiale: tocca a Black Panther, M'Baku e Cosa dei Fantastici 4 - Steve Rogers, Thor, Professor X, Magneto e Cyclope li abbiamo visti nei precedenti teaser trailer. comingsoon.it

Avengers: Doomsday, il quarto teaser svela un’alleanza inedita per il Marvel Cinematic Universe - Il quarto teaser di Avengers: Doomsday sposta l’attenzione su Wakanda e mostra un incontro mai visto prima nel MCU. bestmovie.it

Avengers Doomsday: QUARTO TRAILER SPIEGATO... gli UNIVERSI si UNISCONO... | Marvel

I registi Anthony e Joe Russo hanno rivelato che i teaser pubblicati finora sono 'indizi' per Avengers: Doomsday: cosa ci dicono i filmati https://cinema.everyeye.it/notizie/avengers-doomsday-indizi-teorie-nascosti-teaser-trailer-fratelli-russo-853585.htmlutm - facebook.com facebook

Wakanda accoglie i Fantastici Quattro nel teaser di Avengers Doomsday x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.