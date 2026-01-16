A Mercogliano, in provincia di Avellino, i Carabinieri sono intervenuti rapidamente per soccorrere un neonato di due mesi affetto da gravi problemi respiratori. L’intervento tempestivo ha permesso di garantire le cure necessarie e di portare il bambino in ospedale in condizioni di sicurezza. Un episodio che evidenzia l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Paura a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove un neonato di appena due mesi, colpito da gravi difficoltà respiratorie, è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. Il bambino e la madre sono stati trasportati d’urgenza in ospedale a bordo di un’auto di servizio dell’Arma. La madre, bloccata nel traffico cittadino, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino, segnalando le condizioni critiche del figlio e la necessità di un soccorso immediato. Compresa la gravità della situazione, l’operatore ha subito allertato il 118. Nel frattempo, l’auto con a bordo i genitori e il neonato si è fermata lungo la strada, dove la donna ha chiesto aiuto a una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, impegnata in un controllo della circolazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Avellino, la corsa in ospedale dei Carabinieri per salvare un neonato di due mesi

