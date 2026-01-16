Avellino la città che chiude un bar e apre mille alibi
Avellino vive un ciclo continuo di chiusure di bar, che si ripetono spesso e con frequenza regolare. Questa situazione crea un’atmosfera di incertezza e cambiamento costante per i cittadini e gli operatori del settore. Le chiusure frequenti influenzano il tessuto sociale e commerciale della città, contribuendo a un quadro di continui adattamenti e nuove opportunità di riapertura.
Ad Avellino le chiusure dei locali ormai somigliano ai saldi di fine stagione: una ogni quindici giorni, prendi due e forse risparmi tre.Ice Art², Ghotam. Indirizzi diversi, stesso sport: dare alcol ai ragazzini come fossero noccioline al bar dello stadio.Le sospensioni scendono giù come medicina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
