Avellino e Juve Stabia, due squadre della Campania, si confrontano in una stagione di Serie B caratterizzata da situazioni diverse ma con obiettivi simili. Entrambe occupano posizioni di metà classifica e mostrano margini di miglioramento, alimentando la speranza di raggiungere traguardi più ambiziosi. Analizzare la loro crescita e le prospettive future offre uno sguardo interessante sulla competitività di questa fase del campionato.

Tempo di lettura: 6 minuti Avellino e Juve Stabia stanno vivendo una Serie B molto diversa per contesto, ma incredibilmente simile per classifica: entrambe a metà graduatoria, entrambe con margini di crescita evidenti, entrambe con la sensazione di essere “a un passo” dall’alzare l’asticella. Secondo la classifica ufficiale, Avellino 11º con 25 punti in 19 partite (6 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte, 23 gol fatti e 31 subiti), poco dietro alla Juve Stabia che è 9ª con 27 punti in 19 partite (6 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte, 21 gol segnati e 22 incassati). Dietro questi numeri, però, ci sono due storie tecniche e societarie molto diverse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino e Juve Stabia, la Campania che si gioca la Serie B

Leggi anche: Sampdoria Juve Stabia, si avvicina la tredicesima giornata di Serie B: quel blucerchiato sarà titolare?

Leggi anche: Roma, Reale saluta la Juve Stabia: UFFICIALE il prestito all’Avellino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie B, il 2026 di Avellino e Juve Stabia inizia in casa; Battaglia al Menti: Juve Stabia e Pescara si sfidano a viso aperto; Serie B, si muove il mercato di Avellino e Juve Stabia; SERIE BKT DESIGNAZIONI 19A GIORNATA.

Torna in campo la Serie B: Avellino e Juve Stabia, fattore campo da sfruttare - Gli irpini (15) affrontano la Sampdoria rinforzata dal mercato, i gialloblù - rainews.it