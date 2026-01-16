Avellino carabinieri salvano bambino con crisi respiratoria

A Mercogliano, in provincia di Avellino, i carabinieri sono intervenuti per aiutare un bambino in crisi respiratoria. L’auto si è bloccata nel traffico e la madre, impossibilitata a raggiungere immediatamente il pronto soccorso, ha chiesto assistenza a una pattuglia in servizio. Grazie alla pronta risposta dei militari, il bambino è stato soccorso e inviato al reparto di emergenza.

Il provvidenziale e tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri ha salvato la vita ad un bambino di due mesi colto da una grave crisi respiratoria mentre era in auto con i genitori. L’episodio si è verificato a Mercogliano, in provincia di Avellino, alcuni giorni fa. L’auto è rimasta bloccata nel traffico e la madre a piedi ha raggiunto una pattuglia del 112 in servizio sull’arteria. I militari dopo aver attivato tramite la centrale operativa del Comando provinciale la richiesta di intervento di un’ambulanza del 118, a bordo dell’auto di servizio hanno accompagnato i genitori in ospedale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Avellino, carabinieri salvano bambino con crisi respiratoria Leggi anche: Il piccolo Leonardo ha una crisi respiratoria: salvato da due poliziotti Leggi anche: “Vomito, diarrea e crisi respiratoria”. Vanno in pausa pranzo e finiscono in ospedale: cosa è successo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Avellino, la corsa in ospedale dei Carabinieri per salvare un neonato di due mesi - (LaPresse) Paura a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove un neonato di appena due mesi, colpito da gravi difficoltà respiratorie, è ... stream24.ilsole24ore.com

Mercogliano (AV), Carabinieri salvano neonato - Qualche sera fa, una giovane donna dell’hinterland del capoluogo irpino, mentre si trovava in auto bloccata nel traffico di Mercogliano, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino ... irpinia24.it

«Aiuto mio figlio non respira più», l'intervento dei carabinieri salva un neonato - Protagonisti i carabinieri di Avellino che hanno permesso di salvare un neonato. msn.com

Avellino: Mamma e bambino salvati da una pattuglia dei Carabinieri. Una storia a lieto fine Alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino arriva la richiesta di aiuto di una mamma: è bloccata nel traffico di Mercogliano con il marito e il loro bimbo di appena - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.