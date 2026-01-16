Avellino Basket risoluzione consensuale con Cosimo Costi

L’Unicusano Avellino Basket annuncia la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta Cosimo Costi. La decisione è stata presa di comune accordo, nel rispetto reciproco e delle esigenze di entrambe le parti. L’azienda ringrazia Costi per il contributo fornito durante il suo periodo in squadra e gli augura il meglio per il futuro.

L'Unicusano Avellino Basket comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con l'atleta Cosimo Costi. Il club intende ringraziare l'atleta per l'impegno profuso, la serietà e la professionalità dimostrata nel corso di questi mesi trascorsi in biancoverde. A Cosimo.

