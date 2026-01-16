Avellino ancora alcol ai minori | sospesa un’attività commerciale per motivi di sicurezza pubblica
Il Questore di Avellino ha disposto la sospensione di un’attività commerciale del territorio, in applicazione dell’art. 100 del TULPS, a causa di irregolarità legate alla vendita di alcol ai minori. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti rischiosi. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno delle autorità locali nel contrasto alle violazioni delle normative sulla somministrazione di alcol.
Il Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’art. 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nei confronti di un’attività commerciale presente all’interno del territorio di Avellino. Il provvedimento è stato notificato in data 15 gennaio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
