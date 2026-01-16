Avella domeniche speciali al Museo MIA tra storia e percorsi immersivi
Avella invita a scoprire il Museo MIA con due appuntamenti domenicali, il 18 e il 25 gennaio, a partire dalle 10. Un’occasione per approfondire la storia locale attraverso percorsi immersivi e attività dedicate, in un ambiente che unisce archeologia e innovazione. Un’opportunità per visitatori di tutte le età di conoscere meglio il patrimonio culturale del territorio in modo coinvolgente e rispettoso.
Due appuntamenti speciali al Museo MIA – Museo Immersivo e Archeologico, in programma domenica 18 e domenica 25 gennaio, dalle ore 10.00 alle 13.00. Le aperture straordinarie sono pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età, con particolare attenzione a famiglie e bambini.
Leggi anche: “Avventure tra le pagine al Museo”: ad Avella un weekend tra libri, arte e scoperta
Leggi anche: Storie dallo scavo | Domus. Domeniche (e non solo) al museo per imparare divertendosi
