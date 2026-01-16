Avella domeniche speciali al Museo MIA tra storia e percorsi immersivi

Avella invita a scoprire il Museo MIA con due appuntamenti domenicali, il 18 e il 25 gennaio, a partire dalle 10. Un’occasione per approfondire la storia locale attraverso percorsi immersivi e attività dedicate, in un ambiente che unisce archeologia e innovazione. Un’opportunità per visitatori di tutte le età di conoscere meglio il patrimonio culturale del territorio in modo coinvolgente e rispettoso.

