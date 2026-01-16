Auto si ribalta sulla Novedratese a Mariano Comense | soccorso un 24enne

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, un'auto si è ribaltata sulla SS Novedratese, in via per Arosio, a Mariano Comense. Un uomo di 24 anni è stato soccorso dalle squadre di emergenza. L’incidente ha coinvolto un veicolo che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo, mettendo in moto le procedure di soccorso e gestione del traffico.

Secondo le prime informazioni, all'arrivo dei soccorsi gli occupanti del veicolo erano già riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo. Tra loro un 24enne avrebbe necessitato di soccorso medico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e i carabinieri di Cantù per i rilievi e la gestione della viabilità. Presenti anche i volontari della Croce Bianca di Mariano Comense, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni degli occupanti né sulle cause dell'incidente, che sono in fase di accertamento.

