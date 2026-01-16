L'Australian Open 2026 segna l'inizio della stagione tennistica internazionale. Nel tabellone, Jannik Sinner esordirà contro Gaston. Di seguito, si trovano data, orario e modalità di visione della partita, per seguire il percorso dell’atleta italiano in uno dei tornei più importanti del calendario.

Il sorteggio degli Australian Open ha definito il cammino di Jannik Sinner nel primo Slam della stagione 2026. Il tennista altoatesino, campione in carica a Melbourne, inizierà la difesa del titolo affrontando il francese Hugo Gaston nel match di primo turno. L’attesa per il debutto del numero due al mondo è altissima, con i riflettori puntati su quello che si preannuncia come uno dei tornei più competitivi dell’anno. Il tabellone maschile delineato dal sorteggio presenta numerosi incroci interessanti per i protagonisti azzurri, con possibili derby italiani, rivincite degli Slam precedenti e sfide dal grande fascino tennistico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Australian Open 2026, Sinner esordisce contro Gaston: ecco data, orario e dove seguire la partita

Leggi anche: Quando gioca Sinner con Gaston agli Australian Open, data e orario del primo incontro di Jannik

Leggi anche: Australian Open 2026, ecco il tabellone: Sinner dalla parte di Djokovic, esordio contro Gaston

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Jannik Sinner - Hugo Gaston all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open: esordio contro Gaston per Sinner, Musetti sfida Collignon - Jannik Sinner e il suo gioco di gambe: l'allenamento a Melbourne; Percorso semplice fino agli ottavi, Musetti o Djokovic in semifinale: il cammino di Sinner agli Australian…; Australian Open, giovedì c'è il sorteggio: ecco le 32 le teste di serie.

Australian Open 2026 il tabellone di Sinner e Alcaraz: date e italiani, montepremi e punti in palio - Sorteggio effettuato nella notte, come è andata agli azzurri e quando debuttano Jannik e Carlos. italiaoggi.it